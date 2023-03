Premium Het beste van De Telegraaf

Gesprek over beursexit valt in goede aarde: Ordina krijgt vleugels

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Automatiseerder Ordina is in gesprek met ’meerdere partijen’ over een bod om het bedrijf van de beurs te halen. Dat heeft het bedrijf op zijn website bekendgemaakt. De directie zou verschillende niet bindende voorstellen hebben ontvangen, die ze samen met zijn raad van comissarissen en adviseurs zou bestuderen.