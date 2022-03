Snackbars dupe van hamstergedrag: ’Stevige verhoging prijzen onvermijdelijk’

Dat zegt directeur Frans van Rooij van branchevereniging ProFri. „Je hoeft niet in zonnebloemolie te frituren, er zijn veel alternatieven. Maar die worden ook duurder als heel veel bedrijven daar ook naar kijken.”

De frituurbranche heeft al last van de stijgende energieprijzen waardoor het bereiden van eten veel duurder is. Daarnaast werd plantaardige olie al langer duurder. „Dat wordt ook bijgemengd bij benzine en kerosine, dus de vraag ligt al langer hoger.” Verder is het niet alleen de frituurolie die duurder wordt, maar ook bijvoorbeeld de sauzen omdat de makers daarvan ook niet meer aan zonnebloemolie kunnen komen.”

Hamstergedrag

Een belangrijke reden voor de stijgende prijzen is volgens Van Rooij ook hamstergedrag. „Niet alleen mensen in de supermarkt hamsteren, maar ook allerlei bedrijven proberen zoveel mogelijk zonnebloemolie veilig te stellen.”

Zonnebloemolie is doorgaans maar een van de plantaardige oliën die gebruikt wordt om in te frituren, daarnaast is ook rundervet nog altijd een deel van de mix, met name in het zuiden van het land. Voor de kwaliteit van de gefrituurde friet en snacks maakt het dan ook niet uit als er een andere mix van oliën en vetten wordt gebruikt, aldus Van Rooij.