Roy van Oorschot leeft al twee jaar met corona: ’Boodschap doen enige wat me op ’n dag lukt’

Door onze verslaggevers

De 27-jarige Roy van Oorschot, een ambulanceverpleegkundige met long covid, vreest zijn huis te verliezen. Ⓒ Rob Engelaar

Rosmalen - Elke dag dat Roy van Oorschot (27) uit Rosmalen opstaat is het maar weer de vraag wat de dag te bieden heeft. Het opstaan alleen bezorgt hem al een versneld hartritme. Terwijl in het verleden Roy zes dagen per week sportte en dag in dag uit zijn droomberoep als medisch hulpverlener in de ambulance uitvoerde. Maar nu zit hij gedwongen thuis, na een coronabesmetting twee jaar geleden. Hij heeft sindsdien long covid.