Column: zet je schrap voor een nieuwe energiecrisis

In Engeland staan grote rijen voor benzinestations die nog wel open zijn.

In Nederland is de benzineprijs opgelopen tot bijna 2 euro per liter. Maar in Groot-Brittannië hebben ze heel andere problemen. In dat land is bij veel tankstations zelfs helemaal geen brandstof meer te krijgen, terwijl de ene na de andere aardgasleverancier failliet gaat.