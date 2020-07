’Te veel toeristen? Onze hotels zijn leeg’

Eigenlijk is de meest ervaren hotelier van de hoofdstad heel boos. „We wachten al acht weken op een campagne om kwaliteitstoeristen naar Amsterdam te lokken. Er gebeurt niks. We horen alleen maar dat er te veel toeristen in de stad zijn en dat het college bij grote drukte hotelkamers wil sluiten. Dat is zo’n onzin. De vijfsterren hotels zijn zo goed als leeg. We hebben tussen de tien en vijftien procent bezetting. Daar kan geen hotel van renderen en openblijven. Daarbij komt dat weliswaar wordt afgegeven op de goedkope toeristen die op de Wallen lopen en blowen, maar onze gasten bezoeken juist musea en huren luxe rondvaartboten. Die geven juist helemaal geen overlast”, legt Payer woedend uit.

Hij wil dat het college „iemand in dienst neemt met expertise van de hotelindustrie”. In zijn ogen wordt een groot deel van de overlast juist veroorzaakt door blowende, lallende en drinkende Nederlanders. „Pak die eens aan. Handhaaf!” Payer vreest dat na het wegvallen van de regeringssteun in oktober de luxe hotels noodgedwongen massaal personeel zullen moeten ontslaan.

„En dat zijn juist personeelsleden in de lagere loonschalen. Het zijn de stemmers van SP en GroenLinks. Ook de gemeentekas die nu al leeg is, wordt verder gedupeerd. We dragen door gebrek aan toeristen geen 180 miljoen euro aan toeristenbelasting en andere gemeentelijke toeslagen af.” Zijn Vondeliaanse waarschuwing: „Amsterdam, let op uw saeck.”