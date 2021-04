Werkgelegenheid in VS hard omhoog met bijna 1 miljoen nieuwe banen

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er in maart 916.000 nieuwe banen bij. Vooraf was door economen op een toename met 600.000 nieuwe banen gerekend. Een jaar eerder gingen er nog meer dan 600.000 banen verloren vlak na de uitbraak van de pandemie. Vooral in de horecasector werden veel mensen aangenomen doordat de deur naar het opheffen van de restricties langzamerhand steeds verder wordt opengezet.

De werkloosheid in de VS liet een verdere daling zien met een terugval naar 6% van de beroepsbevolking. In februari was nog 6,2% zonder werk.

Gunstige private sector

Afgelopen woensdag gaf salarisverwerker ADP ook al een positief signaal af over de gang van zaken in de VS. De banengroei in de private sector trok in afgelopen maand fors aan.

Het wel en wee op de Amerikaanse banenmarkt speelt een grote rol bij de Federal Reserve en bij de regering Biden. De Amerikaanse president heeft eerder deze week de deur opengezet om de werkgelegenheid een flinke impuls te geven met de focus op de energietransitie.

Op de grote aandelenmarkten heeft het banenrapport in de VS geen impact. De beurzen in de VS en Europa houden vanwege de viering van Goede Vrijdag de deuren dicht.