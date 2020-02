Beleggersduo Van Berkel: ’Shell is niet koninklijk meer’

Van Berkel senior komt uit de traditionele beurswereld van deftige kantoren aan de gracht en snelle Porsches voor de deur. De beursman moest dan ook wel even slikken toen hij voor de eerste keer bij het kantoor van junior op een voormalig industrieterrein in Amsterdam kwam, waar de fietsen van jonge medewerkers voor de deur staan.

Mist u op zulke momenten de sfeer van de oude optiebeurs?

Senior: „Ja, hoewel we op de beursvloer bijna geen tijd hadden om te eten, te drinken en te piesen. Wel gingen we met z’n allen op vrijdagavond drinken in de Jordaan. Dan was het feest en lagen we vervolgens op zaterdagochtend uitgeput in het kolenhok.”

Junior: „Voor mij viel een droom in duigen toen de vloerhandel werd afgeschaft op de optiebeurs. Ik ben er op mijn zestiende begonnen. Aanvankelijk mocht ik alleen koffie en haring halen voor de handelaren en de vloer vegen, maar later ging ik ook orders matchen. Het is tegenwoordig een heel andere beurswereld geworden. Bij Semmie werken hier voornamelijk ict’ers. ”

De familie Van Berkel belegt al ruim een halve eeuw in Shell, voorheen Koninklijke Olie. Geeft dit discussie?

Senior: „Mijn zoon was de eerste die bij mij op de zaak durfde te zeggen dat we te veel aandelen Koninklijke Olie hadden. Eigenlijk was dat vloeken in de kerk, maar hij zag het milieu als een probleem voor de ’Olies’. Mijn generatie had daar nooit bij stilgestaan.”

Had junior gelijk inzake Shell?

Senior: „Ja, we hebben ons belang teruggebracht. Gelukkig hebben we dat gedaan, want Shell is in de ogen van de maatschappij een vervuiler geworden. Dat sentiment is heel belangrijk. Mensen moeten je namelijk mogen. Shell blijft nog steeds een bedrijf van wereldklasse, maar de glans is er af. Het is nu Shell en niet meer Koninklijke Shell.”

Junior, jouw bedrijf Semmie richt zich op kleine beleggers die vermogen opbouwen voor hun kinderen of de aankoop van een huis door maandelijks geld in te leggen. Ook is er sinds kort een premiumdienst voor vermogende klanten. Hoe staat Semmie ervoor?

Junior: „Sinds de start in 2016 zijn we nu gegroeid naar 12.000 klanten die in totaal €20 miljoen bij ons hebben belegd. Zij maken gebruik van een modelportefeuille met aandelen- en obligatiefondsen van Actiam, BlackRock iShares en UBS.”

Waar moet Semmie naartoe?

Junior: „Binnen twee jaar willen we in de top 3 staan van de grootste robotbeleggers in Nederland. Die plek willen we veroveren tussen de grote beleggersbanken. Momenteel verwelkomen we ruim twintig nieuwe klanten per dag, met pieken van soms wel honderd in het weekend. Daarom denken we dit jaar te gaan verdubbelen.”

Beleggen tegen lage kosten voor je kind lijkt mooi. Maar wat als je zoon of dochter straks gaat studeren en de beurs crasht op dat moment. Wat dan?

Senior: „Dat zou vervelend zijn.”

Junior: „Daarom zijn we bezig met life cycle beleggen, dus het afbouwen van risico’s naarmate het einddoel dichterbij komt. We zijn met twee hoogleraren van de VU in Amsterdam aan het bekijken hoe we dit vorm kunnen geven.”

Jullie hebben een verschillende beleggingsstrategie. Wat is het grootste verschil?

Senior: „Mijn zoon heeft het veel gemakkelijker. Zijn klanten beleggen passief voor de komende tien, twintig, dertig jaar. Hij hoeft daarom niet na te denken over de waan van de dag. Ik moet er wel elke dag bovenop zitten om te kunnen profiteren van kansen in de markt. Ik handel in aandelen in combinatie met opties voor rendement en zekerheid. Mijn kreet is altijd geweest: de put moet. Dat komt ook op mijn grafsteen te staan.”

Junior, jij vindt duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijk. Semmie belegt niet alleen duurzaam, maar jij bent ook vrijwilliger bij het Leger des Heils?

Junior: „Elke donderdagavond serveer ik eten aan dak- en thuislozen. Ik doe dat al drie jaar. Ik ben erbij gekomen door senior, die samen met andere beursmannen kerstdiners organiseerde voor het Leger des Heils.”

Senior: „Vergeet niet dat we allemaal bij het Leger des Heils terecht kunnen komen als we pech hebben. Op de beurs zeiden we ook altijd dat als je wilt verdienen, je ook moet kunnen delen.”