Column: bitcoin is andere tak van sport dan aandelen

De afgelopen dagen kreeg iedereen die bitcoins heeft het zwaar te verduren. De cryptomunt klapte keihard onderuit nadat Tesla-topman Elon Musk plotseling tot het inzicht was gekomen dat er bij ’mijnen’ – het maken van de munt – toch wel erg veel energie wordt gebruikt. Belachelijk, want dat was ook al bekend toen Musk een paar maanden eerder vol trots aankondigde dat je je Tesla in bitcoin kon afrekenen.