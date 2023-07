Britse ban beademingsapparaten Philips

Redactie DFT

Het gaat om ruim 100.000 apparaten van het type V60 en V60+ die zijn bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen. In april 2022 kwam naar buiten dat ze in uitzonderlijke gevallen spontaan kunnen uitvallen zonder dat een alarm afgaat. Philips is daarop een reparatieactie begonnen waarbij het moederbord wordt vervangen, om er zeker van te zijn dat als problemen optreden, er op zijn minst een alarm klinkt.

De Britse toezichthouder schrijft dat daarmee niet de dieper liggende oorzaak, het soms spontaan uitvallen van de beademing, is verholpen, waardoor er een ’aanzienlijk en serieus risico voor de patiënt blijft bestaan’.

Niet akkoord

Volgens een woordvoerder van Philips is het Verenigd Koninkrijk het enige land dat niet akkoord is gegaan met de oplossing. In het land zouden zo’n 2000 apparaten van het gewraakte type staan.

De problemen met de beademingsapparaten staan los van de terugroepactie rond ruim 5 miljoen apneu-apparaten, die Philips al miljarden heeft gekost en mogelijk nog miljarden meer aan claims zal opleveren.