Waarom dineren ondernemers en bn’ers tegen de honger?

Veilingmeester Junior Zegger, die bijna acht ton voor voedselhulp aan arme gezinnen in Latijns-Amerika bij elkaar hamerde, kreeg er bijna tranen van in zijn ogen. „Fantastisch”, verzuchtte hij, terwijl alle aanwezige kinderen om de veiling rustig te laten verlopen aan de linker kant de zaal werden uitgeleid maar aan de rechterkant meteen weer binnenkwamen. De bekende veilingartiest kon erom lachen: „Dat is de consequentie van een gala van en voor kinderen.”

Behalve het kinderkoor, dat onder leiding stond van klassiek zangeres Esther Pierweijer, was er een dinershow, georganieerd door evenementenprins Frank Wentink, en een weergaloos optreden van supermagiër Hans Klok. „Hoe krijgt hij het voor elkaar”, zei Junior. „Je gelooft bij elke truc je ogen niet.”

De avond werd gepresenteerd door WereldOuders-ambassadeur Frits Sissing en zangeres en actrice Marlijn Weerdenburg. „Door de wereldwijde crisis en inflatie zijn voor veel gezinnen in Latijns-Amerika voedingsmiddelen onbetaalbaar geworden”, sprak de populaire tv-presentator tot de zaal waar volwassenen en kinderen gezellig met elkaar aan tafel zaten. „Een groot deel lijdt honger.”

De 794.425 euro werd bijeengebracht door de veiling van ’kavels’, zoals kaartjes voor de kunstbeurs TEFAF in New York, die in totaal een ton opbrachten en een weekeindje in het Zuid-Franse Cassis dat goed was voor 40.000 euro. „Het gaat mij om het goede doel maar zo’n weekeindje is natuurlijk nooit weg”, grijnsde vastgoedonwikkelaar Victor Corby. Zijn dochtertje Dauphine knikte instemmend.

Daarnaast konden de gasten investeren in een huizen voor arme gezinnen in Honduras. „Die worden door de lokale bevolking gebouwd”, onderstreepte Frits Sissing. „Dat zorgt voor extra werkgelegenheid.”

Daarna gingen de voetjes van de vloer op de muziek van de Rotterdamse studentengroep Hermes House Band, die in september nog haar veertig jarig bestaan vierde met een concert in Ahoy, mét zangeres van het eerste uur, minister Micky Adriaansens van Economische Zaken.