Bintje verdwijnt uit supermarkt; iedereen aan robuuste biologische pieper

De overeenkomst tussen de verschillende partijen betekent dat het klassieke Bintje, de Frieslander of de Agria biologisch niet meer geteeld worden. De zeven supermarktketens, Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl, Ekoplaza, Odin en Superunie gaan piepers aanbieden die bestand zijn tegen aardappelziekte phytophthora, die in natte zomers grote schade kan aanrichten. Met die transitie naar dertig nieuwe aardappelrassen is de boer beter beschermd tegen financiële risico’s.

Consument goedkoper uit

Het doel is om binnen vijf jaar alleen nog biologische aardappels aan te bieden die resistent zijn tegen deze ziekte. De consument hoeft voor de nieuwe biopiepers niet meer te gaan betalen. Op termijn kunnen aardappelen in de supermarkt zelfs goedkoper worden als deze afspraak leidt tot een stabielere oogst, beloven de partijen.

Bekijk ook: Grote doorbraak in pieperland

Al jaren zijn akkerbouwers en aardappelveredelaars op zoek naar robuuste sterke aardappelrassen. In 2016 heeft phytophthora hard toegeslagen, waarbij veel biologische boeren hun opbrengsten gemiddeld van zo’n 40 ton naar 22 ton zagen afnemen. Zonder deze omslag lopen boeren dus het risico op 30% tot 50% vermindering van hun opbrengsten.

Niet alleen biologische boeren moeten uiteindelijk beter worden van deze transitie. Door te kiezen voor deze rassen kunnen boeren hun gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 50% verminderen.

Aardappeleters

De aardappel is nog steeds een van de de belangrijkste teelten in Nederland. De Nederlander eet gemiddeld 26,3 kilo piepers per jaar. Jaarlijks consumeren we in Nederland zo’n 454 miljoen kg aardappelen. De aardappel is nog steeds een van de belangrijkste teelt in de Nederlandse akkerbouw. In 2020 waren er 9300 gangbare aardappeltelers, waarvan 262 biologisch, die voor de pieper 163.500 hectare in gebruik nemen.