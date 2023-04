Premium Het beste van De Telegraaf

Roddelen op werkvloer niet te vermijden: ’Melders worden neergeknuppeld’

Amsterdam - Sinds het schandaal rond The Voice wordt wangedrag in allerlei organisaties gemeld. En zeker bij de zaken die in de media verschijnen, heeft iedereen er een mening over. De een walgt van de foute grappen en seksuele intimidatie, de ander vindt het allemaal maar gezeur en dat melders zich aanstellen. Hoe voorkom je dat er na zo’n incident twee kampen ontstaan die alleen nog over elkaar roddelen?