Frisdrankreus Pepsico schroeft prijzen van cola en Lay’s chips op

Om alsnog kopers warm te krijgen voor de aanschaf van snack, chips en andere waren zal PepsiCo de mix van producten die het verkoopt veranderen. Dan gaat het bijvoorbeeld om verschillende verpakkingen van Lay’s chips in plaats van alleen grote zakken. Ook wil het per regio gaan bekijken hoe de ruimte in het winkelschap efficiënter kan. Dit alles om de winstmarges op te vijzelen, zei financieel directeur Hugh Johnston van het Amerikaanse bedrijf. „In lokale kruidenierswinkels kunnen de verkopen per vierkante meter omhoog”, zei hij.

Heropening horeca

PepsiCo verwacht ondanks de prijs- en leveringsproblemen dat de verkopen in het lopende boekjaar sterker zullen toenemen dan eerder gedacht, geholpen door de heropening van horeca en evenementen als concerten en sportwedstrijden. Johnston zei wel dat met name drankactiviteiten van het bedrijf gehinderd werden door een tekort aan bepaalde voorraden, zoals aluminium blikjes voor frisdranken en plastic flessen voor Gatorade-sportdranken.

De verkopen, exclusief wisselkoerseffecten, overnames en desinvesteringen, dit gebroken boekjaar zullen naar verwachting met 8 procent stijgen. Eerder werd op 6 procent groei gerekend. In het afgelopen derde kwartaal ging die zogeheten autonome omzet met 9 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder. Bij de cijfers over het tweede kwartaal werden de prognoses voor het gehele jaar ook al opwaarts bijgesteld.

De totale omzet uit de verkoop van bijvoorbeeld Pepsi-cola, chips van Lay’s, zoutjes van Doritos en Quaker-ontbijtgranen klom met bijna 12 procent tot 20,2 miljard dollar, omgerekend 17,4 miljard euro. Er werd een nettowinst behaald van 2,2 miljard dollar, wat iets lager is dan een jaar eerder vanwege de hogere kosten.