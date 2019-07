Topman: AkzoNobel gaat niet bieden op Axalta

Als er een andere partij toeslaat en Axalta koopt "dan kunnen we daar mee leven", aldus Vanlancker. Naar verluidt overwegen branchegenoten Kansai Paint en PPG Industries om een bod te doen, nu Axalta bezig is met het verkennen van zijn strategische opties.

Er wordt de laatste tijd weer druk gespeculeerd over een deal in de verfbranche. AkzoNobel reageerde daar eerder deze maand nog op met de opmerking dat het "op dit moment" niet bezig was met een overnameproces. Ook benadrukte het Nederlandse bedrijf toen al geen druk te voelen om overhaast stappen te zetten.

Twee jaar geleden was Axalta nog in verregaande onderhandelingen met AkzoNobel over een overname. Die gesprekken werden afgebroken toen Nippon Paint een overnamebod deed op Axalta. Gesprekken met de Japanners liepen vervolgens echter op niets uit.