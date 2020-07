Mondkapje van puur goud voor €3000

Shankar Kurhade met het handgemaakte gouden mondkapje. Ⓒ FOTO REUTERS

Amsterdam - Mondkapjes gaan in Nederland dankzij veel aanbod voor €0,40 per stuk de deur uit, die met exclusievere print en extra lagen kosten soms €10 en meer. In India schroefde Shankar Kurade de prijs van mondkapjes op tot omgerekend €3000: het is van puur goud.