Invoering pensioencadeautje ’bedrag ineens’ uitgesteld

Om deelnemers van pensioenfondsen voldoende te informeren, is er zeker een half jaar de tijd nodig, geeft ook de staatssecretaris fiscaliteit en belastingdienst toe. Daarom is de ingang van deze nog goed te keuren nieuwe wet, per 1 januari 2024 niet meer haalbaar.

Teleurstelling

Het is wel een teleurstelling voor de deelnemers die per 1 januari aanstaande met pensioen gaan. Het zou namelijk kunnen dat deze groep mensen erop hadden gerekend en daarom deze 1 januari 2024 als pensioendatum hadden vastgelegd. Deze optie om geld op te nemen, is namelijk alleen geldig op het moment dat het pensioen echt aanvangt. Wat voor deze groep wordt bedacht als oplossing, is nog niet bekend.

Voorzitter John Kerstens van de Koepel Gepensioneerden vindt het ’een blamage dat dit opnieuw niet lukt’. Hij verzucht: „Dat belooft wat voor de nog veel complexere nieuwe Pensioenwet. Het kan niet zo zijn dat mensen hier de dupe van worden. Ik ga ervan uit dat pensioenfondsen wel helder hebben gecommuniceerd richting de mensen die per aanstaande 1 januari een bedrag ineens wilden opnemen.”

Bekijk ook: Meetellen pensioengeld verkleint vermogensongelijkheid huishoudens

Uitgeven naar keuze

Met het bedrag ineens mogen pensioendeelnemers in de toekomst 10% van het door hen gespaarde pensioenvermogen in één keer opnemen. Daar kunnen de deelnemers dan mee doen wat ze willen: een reis maken, hypotheek of studie van kinderen betalen, een caravan kopen.

Het opnemen van dat bedrag heeft wel gevolgen voor de mensen die bijvoorbeeld recht hebben op toeslagen door de hoogte van hun inkomen. Met het bedrag op de rekening, zou het zo maar kunnen dat een vermogensgrens wordt bereikt waardoor de toeslagen niet meer mogen worden aangevraagd. Vandaar, dat informatie over deze aankomende wet, het zogenoemde pensioencadeautje, noodzakelijk wordt geacht en de datum van het invoeren dus wordt uitgesteld.