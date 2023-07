Invoering pensioencadeautje ’bedrag ineens’ uitgesteld

Om deelnemers van pensioenfondsen voldoende te informeren, is er zeker een half jaar de tijd nodig, geeft ook de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst toe. Daarom is het invoeren van deze nieuwe wet per 1 januari 2024 niet meer haalbaar. De wet moet eerst nog worden aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer.

Teleurstelling

„Een grote teleurstelling”, zegt pensioenadvocaat Theo Gommer. „Vooral voor de deelnemers die per 1 januari aanstaande met pensioen gaan.” Hij heeft een cliënt die inderdaad de ingangsdatum van zijn pensioen had uitgesteld naar 1 januari 2024. „En die hád het al een keer uitgesteld. Hij wilde €50.000 opnemen als bedrag ineens. Daar kun je een leuke camper voor kopen. Nu kan dat niet per 1 januari.” Relativerend voegt hij toe: „Deze man wordt er niet direct armer of rijker van, maar het is vooral een blamage dat het eigenlijk al gepland stond in te gaan sinds 2022. Dit is niet goed voor het vertrouwen in het pensioensysteem.”

Blamage

De optie om dit bedrag op te nemen, is alleen geldig op het moment dat het pensioen daadwerkelijk aanvangt. Wat voor deze groep wordt bedacht als oplossing, is nog niet bekend. Voorzitter John Kerstens van de Koepel Gepensioneerden vindt het ook ’een blamage dat dit opnieuw niet lukt’. Hij verzucht: „Het kan niet zo zijn dat mensen hier de dupe van worden. Ik ga ervan uit dat pensioenfondsen wel helder hebben gecommuniceerd richting de mensen die per aanstaande 1 januari een bedrag ineens wilden opnemen.”

’Niet fraai’

Met het bedrag ineens mogen pensioendeelnemers in de toekomst 10% van het door hen gespaarde pensioenvermogen in één keer opnemen. Daar kunnen de deelnemers dan mee doen wat ze willen: een reis maken, hypotheek of studie van kinderen betalen, een caravan kopen. Het ziet er naar uit dat de nieuwe wet nu per 1 juli 2024 wordt ingevoerd.

Michael Visser van het Nibud vindt het vooral ‘niet fraai’ dat het nu al de zoveelste keer is dat de wet wordt uitgesteld. „Het zou eerst doorgang vinden in 2022, daarna in 2023, en nu wordt het weer uitgesteld.” Voor wie overweegt gebruik te maken van de nieuwe pensioenkeuze vindt hij het vervelend, maar wel goed dat de minister voor het zomerreces duidelijkheid biedt van nieuw uitstel. Hij hoopt vooral dat deelnemers goed worden geïnformeerd over de gevolgen.

„En ik wil mensen op het hart drukken geen keuze te maken vanuit emotie. Mensen moeten goed overwegen wanneer ze hun pensioendatum willen vaststellen. Als het gaat om de vele keuzes die je daarbij hebt, kan het nieuwe Geldplan Bijna pensioen op de website van het Nibud helpen.”

Alternatief

Als mogelijk alternatief voor mensen die per 1 januari hadden gerekend op deze voorgehouden ’pensioenworst van 10% ineens’, noemt Visser om te kiezen voor een hoog-laaguitkering. „Dat je de eerste jaren een hoger bedrag krijgt uitgekeerd, omdat je het dan waarschijnlijk meer nodig hebt omdat je dan fitter bent en dus meer kan uitgeven. Informeer bij pensioenuitvoerders of fondsen om zo de juiste keuze te maken”, raadt hij in ieder geval aan.

Het opnemen van dat bedrag heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de mensen die normaliter recht hebben op toeslagen door de hoogte van hun inkomen. Met het bedrag op de rekening, zou het zo maar kunnen dat een vermogensgrens wordt bereikt waardoor de toeslagen niet meer mogen worden aangevraagd. Vandaar dat informatie over deze aankomende wet, het zogenoemde pensioencadeautje, noodzakelijk wordt geacht en de datum van het invoeren dus wordt uitgesteld.

Bouwen op Bouw

Directeur David van As van bpfBouw geeft als reactie dat zijn fonds nog geen concrete brieven naar deelnemers heeft gestuurd waarin dit wordt aangeboden. „Wij gaan pas met ingang van de wet de deelnemers die met pensioen gaan, deze mogelijkheid onder de aandacht brengen. Dat gebeurt in de regel zes maanden voor mensen met pensioen gaan. Wij maken ons enige zorgen dat deze nieuwe pensioenkeuze moeilijk is voor deelnemers en dat ze ondersteuning nodig hebben bij het maken van deze keuze.” Daarom zegt hij dat enig uitstel helpt om ’nog beter voorbereid te zijn onze deelnemers te helpen bij het maken van pensioenkeuzes’.