Telefoon voor Nederlanders dierbaarste bezit

In de top 3 van bezittingen die mensen als eerste meenemen bij een brand, staan de portemonnee en pinpassen op nummer 2. Op nummer 3 komt het identiteitsbewijs.

Bijna twee derde van de Nederlanders zette de telefoon in de top 3 van eerste spullen die ze zouden redden.

De computer/laptop staat op plaats 4. Foto’s en fotoboeken komen in de ranglijst pas op plaats 5. Wel vinden 37% van de Nederlanders dit het waardevolste bezit dat ze in huis hebben.

Er werd ook gevraagd hoe men omgaat met sieraden en andere waardevolle spullen. Ruim de helft van de ondervraagden (56%) legt waardevolle spullen altijd uit het zicht van ongewenste bezoekers.

Een kleine groep gebruikt nog ouderwetse verstopplaatsen: 4% procent verstopt kostbare spullen onder het bed, één procent in een sok of begraaft ze in de tuin.