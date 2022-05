Column: haal investeren in defensie uit de taboesfeer!

Premium Buitenland

Poetin wanhopig op zoek naar soldaten: ’We waren ineens in een loopgraaf beland’

Bijna drie maanden na het begin van de mars op Kiev, is de oorlog in Oekraïne uitgelopen op een slijtageslag. De Russische president Vladimir Poetin is daarom naarstig op zoek naar nieuwe mannen om naar het front te sturen, zodat zijn ’speciale militaire operatie’ niet doodbloedt.