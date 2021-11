Hoge Raad: Yukos-zaak moet over

De Hoge Raad stelt Rusland op één bezwaarpunt in het gelijk. Het gerechtshof Den Haag heeft ten onrechte het betoog van de Russen buiten beschouwing gelaten dat de Yukos-aandeelhouders in de arbitrageprocedure bedrog zouden hebben gepleegd.

Inhoudelijk

Het Amsterdamse hof moet dat bezwaarpunt wél inhoudelijk behandelen, staat in een toelichting op het vrijdagochtend gepubliceerde arrest.

In 2020 liet het gerechtshof Den Haag een uitspraak van een arbitragetribunaal uit 2014 in stand, waardoor de Russische staat 50 miljard dollar (omgerekend 43 miljard euro) zouden moeten betalen aan de voormalige Yukos-eigenaren. Daartegen ging Rusland in cassatie.

Bekijk ook: Miljardendans rond oliereus Yukos krijgt eindspel in Den Haag

Verrassing

De uitspraak mag een verrassing heten, omdat de advocaat-generaal de Hoge Raad eerder adviseerde alle Russische bezwaren te verwerpen. Vaak wordt zijn advies gevolgd.

Yukos, het grootste oliebedrijf van Rusland, ging in 2006 failliet na miljardenclaims voor belasting van de Russische overheid. Yukos-baas en Poetin-tegenstander Michail Chodorkovski werd in 2003 gearresteerd en zat tot 2014 in een strafkamp.

Boris Jeltsin

Zijn mede-eigenaren startten in 2005 een procedure bij het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag. Daar beriepen zij zich op het Energiehandvestverdrag (ECT), ondertekend door Poetins voorganger Boris Jeltsin.

Sindsdien maakten de twee partijen een gang door Nederlandse rechtszalen. Rusland betwist daar vooral dat drie arbiters in Den Haag ooit iets te zeggen hadden over de Yukos-zaak, omdat de het Russische parlement het ECT-verdrag nooit had bekrachtigd. Dat bezwaar is door de Hoge Raad verworpen.