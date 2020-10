Gaat Suriname failliet? 5 vragen

De Surinaamse president Santokhi kan bijna niet anders dan de belastingen verhogen. Ⓒ ANP/HH

Grote geldschieters die investeerden in een opkrabbelend Suriname, dreigen voor miljoenen gedupeerd te worden. Suriname kan de rente over $550 miljoen op zijn leningen niet aflossen. Vijf vragen over de situatie in de voormalige Nederlandse kolonie.