Man loopt Rolex mis doordat betaling niet lukt, maar bank niet aansprakelijk

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een verzamelaar wilde dolgraag een custom made Rolex uit 1990 die hij in Mexico bij een juwelier te koop had gezien aan zijn collectie toevoegen. Helaas lukte het ING niet geld over te maken naar de Mexicaanse bank van de verkoper. De man wil nu €4000 van ING, maar moet genoegen nemen met €250.