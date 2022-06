Zonnepanelen en isolatie massaal ingezet tegen hoge energienota

Voorbeelden daarvan zijn het plaatsen van een slimme meter of zonnepanelen. Ook spouwmuurisolatie, dubbel glas en dakisolatie kunnen de energienota in toom houden.

Fors duurder

Nieuwe gas- en stroomcontracten zijn het afgelopen jaar bijna 400% duurder geworden. De hoge energieprijzen maken de aanschaf van zonnepanelen juist aantrekkelijk. Drie op de tien huishoudens hebben al panelen op hun dak liggen. „Consumenten geven aan dat zelf energie opwekken met zonnepanelen interessanter is geworden, omdat de investering snel terugverdiend wordt”, legt de ACM uit.

Meer variabele contracten

Het aantal huishoudens met een energiecontract met variabele tarieven is de afgelopen 12 maanden trouwens gestegen van 44% naar 50%. Dat komt vooral door energieleveranciers die nauwelijks nog contracten met vaste tarieven aanbieden vanwege de sterk schommelende prijzen.

Volgens de ACM willen veel mensen op termijn wel weer een contract met vaste energieprijzen afsluiten. „Maar er zijn ook consumenten die vanwege de onrust op de energiemarkt een voorkeur hebben voor een variabel contract. Zij vinden het een voordeel dat ze makkelijk kunnen overstappen als zij dat willen. Ook wijzen zij er op dat ze niet lang vastzitten aan een hoger tarief als de energieprijzen dalen.”

Energiespreekuur

