Premium Het beste van De Telegraaf

Ondernemend pensioen sparen om er warmpjes bij te zitten

Door Willemijn van Benthem en Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Steeds meer mensen kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. De vrijheid om eigen keuzes te maken lonkt: zelf werktijden, invulling en beloning bepalen. Alleen het geld opzijzetten voor de oude dag, dat schiet er vaak bij in. „De meeste mensen verzinnen altijd wel een smoes om niet aan later te denken”, meent pensioenexpert Theo Gommer. Hij drukt zzp’ers op het hart ook ondernemend te zijn op pensioengebied: begin op tijd met sparen, maar ook als je de 50 al gepasseerd bent, is het nog niet te laat.