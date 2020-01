Geen beurshandel op nieuwjaarsdag

De AEX-index beleefde in 2019 een zeer sterk jaar. De hoofdindex behaalde een jaarwinst van 23,9 procent tot 604,58 punten. Dat is het hoogste rendement sinds 2009. Vorig jaar werd nog een verlies geleden van 10 procent. In het afgelopen decennium boekte de AEX een winst van ruim 80 procent. De laatste dag van het jaar werd na een gehalveerde sessie met een kleine min afgesloten.

De MidKap sloot een fractie lager op 910,47 punten en bereikte een jaarwinst van ruim 38 procent. De beurs in Parijs daalde 0,1 procent en Londen ging 0,6 procent omlaag. De Franse CAC40-index en de Britse FTSE 100 zijn in 2019 respectievelijk met ruim 26 procent en ruim 12 procent gestegen. De beurzen in Frankfurt, Zürich en Milaan bleven op oudjaarsdag al dicht.

Meeste beurzen dicht

Ook Wall Street is woensdag gesloten. Daar werd op oudjaarsdag wel de hele dag gehandeld. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 28.538,44 punten. Bezien over het hele jaar was sprake van een flinke winst. Eind 2018 stond de graadmeter nog op 23.327,46 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent dinsdag tot 3230,78 punten en boekte een jaarwinst van bijna 29 procent. Technologiebeurs Nasdaq won op oudjaarsdag 0,3 procent tot 8972,60 punten, wat neerkomt op jaarplus van meer dan 35 procent.

In Azië zijn alle belangrijke beurzen op 1 januari ook dicht.