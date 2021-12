Premium Het beste van De Telegraaf

Column: plannen met de erfenis? Leg ze vast!

Een vrouw verloor onverwacht haar partner en was ook nog eens geen erfenis. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Maastricht - In een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam ging het om de erfenis van een man zonder kinderen. Samen met zijn partner was hij twee keer bij de notaris geweest. Die had vervolgens een ontwerp-testament opgestuurd. In een derde bijeenkomst heeft de notaris dat ontwerp toegelicht aan de man en zijn vriendin. Maar er is toen geen definitieve akte getekend.