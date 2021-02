Waarom Valentijnsbloemen dit jaar peperduur zijn

Financieel

Vertrouwen boeren herstelt, maar sentiment is slecht

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het vierde kwartaal iets hersteld en overwegend positief. Net na het eerste kwartaal was het vertrouwen van ondernemers in de agrarische sector ver onder het nulpunt gedaald en waren er beduidend meer pessimisten dan optimisten.