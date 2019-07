ING beboet in België om witwaszaak

ING België ging bij een Russische zakenman te coulant om met regels tegen witwassen. Ⓒ EPA ING Groep 10.39 0.17 %

Aan ING is in België een boete opgelegd. ING België heeft de regels om witwassen te voorkomen niet goed gevolgd, aldus de centrale bank. De boete van €350.000 had betrekking op een verdachte Russische klant die jarenlang transacties met honderdduizenden dollars tegelijk deed.