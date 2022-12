Paleis weer open in kerstsfeer Soestdijk wacht niet op Raad van State

Door Pieter Klein Beernink

Maya Meijer met Marc Röell. Ⓒ Eigen foto

Paleis Soestdijk is veranderd in een kerstsprookje. Het paleis dat alweer een tijd voor het publiek was gesloten, is heropend in de sfeer van deze feestmaand.