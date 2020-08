Tesla-baas Elon Musk sluit zich aan bij club van $100 miljard

Daarmee trekt Musk zijn vermogen sneller op dan de auto’s die hij maakt. Sinds de jaarwisseling werd de 49-jarige Amerikaan al bijna $70 miljard rijker – een winst van 250%. Daarmee krijgt Musk de top drie van rijkste mensen – Jeff Bezos, Bill Gates en Mark Zuckerberg – steeds dichter in zicht.

Naast de grote roerganger bij Tesla is Musk de baas bij SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf timmert flink aan de weg met onder meer eerder deze maand de succesvolle lancering van de eerste bemande ruimtevlucht. SpaceX wil in de toekomst als verdienmodel zelfs mensen naar Mars gaan brengen. De waarde van het ruimtevaartconcern wordt geschat op $44 miljard.

De animo bij beleggers om in Tesla te stappen, is in de voorbije maanden enorm toegenomen. Het aandeel heeft na de coronadip in maart een indrukwekkend koersherstel laten zien geholpen door meevallende resultaten over het tweede kwartaal. De goede verkoopcijfers in China en het stevig opvoeren van de productie hebben eveneens bijgedragen aan de goed-nieuws-show op Wall Street.

Vorig jaar lag Musk nog flink onder vuur. Zo werd hij onder meer op de vingers getikt door de Amerikaanse beurswaakhond SEC vanwege zijn twittergedrag. Ook kreeg Musk het aan stok met een grootaandeelhouder die hem zelfs aan de kant wilde schuiven. Daarnaast zorgde hij voor ophef door het roken van een joint tijdens een podcastuitzending.