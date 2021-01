Premium Financieel

Heftig weekje voor bitcoin: tijd om in te stappen of is er nog sprake van paniek?

De koers van de digitale munt bitcoin zakte deze week in korte tijd van $41.800 naar rond $30.900 per stuk. Maar daarna kroop de gevelde bitcoin op. Is er paniek in de markt? Of keren kopers terug naar de cryptomunt, nadat ze even wat winst hebben genomen? En wat moet je als belegger?