Lockdown duwt Nederland richting recessie

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,1% gekrompen ten opzichte van het derde kwartaal, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekendgemaakt. Die krimp ’is vooral veroorzaakt door een daling van de consumptie door huishoudens’, aldus het CBS.

Met name in december namen de bestedingen fors af. Half december ging Nederland in een lockdown, waarbij veel winkels de deuren moesten sluiten en ook kappers en andere contactberoepen dicht gingen. De horeca was die hele maand al dicht. In december gaven consumenten daardoor 11,9% minder uit dan in het jaar ervoor. „Dat is de grootste krimp na mei 2020”, aldus het CBS.

In de min

Als de economie in het eerste kwartaal ook krimpt, dan is formeel sprake van een recessie. Directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB) zei onlangs in De Telegraaf dat hij door de lockdown een krimp van de economie verwacht: „Deze situatie drukt de economische groei. Het zou mij verbazen als we in het eerste kwartaal niet de min ingaan.”

De hele Europese economie heeft te lijden onder de coronacrisis, al zijn er wel degelijk verschillen tussen de Europese landen. Frankrijk en Italië boekten in het vierde kwartaal een dikke min. Maar andere landen boekten nog een kleine groei: Spanje (+0,4%), Duitsland (+0,1%) en België (+0,2%) lieten een plusje zien.

Schade

Het CBS heeft nu ook de eerste berekening van de schade van de coronacrisis over het gehele jaar 2020. Die economie kromp met 3,8%, net iets meer dan tijdens de kredietcrisis in 2009, toen de economie 3,7% kleiner werd.

Dit is een historische klap voor Nederland, al is de krimp uiteindelijk kleiner dan steeds werd verwacht. Het CPB ging er in november nog vanuit dat de economie met 4,2% zou krimpen. Eerder werd rekening gehouden met nog dramatischer uitslagen. Met name de groei in het derde kwartaal – tussen de eerste en de tweede coronagolf in – zorgt ervoor dat het beeld iets minder dramatisch uitpakt.

De lockdowns hebben een grote impact op de economie. Over heel 2020 gemeten hebben consumenten 6,6% minder besteed dan in 2019. „Dit is de grootste krimp van de consumptie die het CBS ooit heeft gemeten”, zien de rekenmeesters. Vooral de bestedingen aan horeca, recreatie en cultuur, vervoer en kleding gingen fors omlaag. Aan voedingsmiddelen, woninginrichting en elektrische apparaten werd juist meer uitgegeven.