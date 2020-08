Banengroei in VS valt mee

Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De toename van 1,8 miljoen banen is een positieve verrassing, want uit een vergelijkbaar onderzoek van loonstrokenverwerker ADP bleek deze week dat het aantal nieuwe arbeidsplaatsen in juli was blijven steken op 167.000.

De Amerikaanse banenmotor is vorige maand trouwens wel langzamer gaan draaien. In juni werden er namelijk nog 4,8 miljoen banen geschapen.

Werkloosheid

Door de banengroei is de werkloosheid in de VS in juli gedaald van 11,1% naar 10,2%. Daarmee ligt de werkloosheid nog wel iets hoger dan de 10% van tijdens de financiële crisis. Voordat de coronacrisis in maart uitbrak, zat slechts 3,5% van de Amerikaanse beroepsbevolking zonder werk.