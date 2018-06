Werktijdverkorting domper op feestje Opel

De gedwongen arbeidstijdverkorting geldt voor de fabrieken in Rüsselsheim, waar 3500 productiemedewerkers en 3300 administratieve krachten door de maatregel getroffen worden, en Kaiserslautern, waar 2500 arbeiders het haasje zijn. Voor de 7000 werknemers die werkzaam zijn op de ontwikkelingsafdelingen van Opel in Rüsselsheim geldt de maatregel niet. In Rüsselsheim worden de middenklassers Insignia en Astra geproduceerd, terwijl in Kaiserslautern onderdelen en motoren voor die modellen gemaakt worden.

„De Europese automarkt kampt met een ernstige inzinking, die niet meer met variabele werktijden opgevangen kan worden,” verklaarde Holger Kimmer, personeelsdirecteur van Opel. „Nu is werktijdverkorting de enig aangewezen maatregel om de marktzwakte te overbruggen.” Volgens Wolfgang Schäfer-Klug, voorzitter van de ondernemingsraad, zal de maatregel arbeidsplaatsen besparen.

