Stagiaire en manager verliefd: ontslag mocht niet, €40.000 vergoeding

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Liefde en seks op de werkvloer: het blijft een ingewikkeld thema. Je moet oppassen voor machtsmisbruik, maar dat betekent niet dat alles per definitie verboden is. Een projectmanager van een afkickkliniek werd ontslagen omdat hij ging daten met een stagiaire. Volledig onterecht, vindt de rechtbank in Rotterdam.