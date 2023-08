Beursblog: AEX goed uit startblokken; SBM Offshore grote verliezer na publicatie slechte resultaten

De Amsterdamse beurs is na de winst van woensdag ook donderdag goedgemutst uit de startblokken gekomen. De AEX is 0,7% hoger geopend. Ook de Midkap en SmallCap openen hoger en staan 0,2% in de plus. SBM Offshore, Corbion en ForFarmers worden afgestraft vanwege tegenvallende resultaten.

