Beursblog: Damrak kleurt groen; optimisme beleggers over inflatie VS

Het Damrak kleurt net als de rest van de Europese beurzen groen. Tegenvallende resultaten van Corbion, SBM Offshore en ForFarmers kunnen de stemming niet bederven. Over het algemeen is het nog steeds een goed winstseizoen en beleggers zijn optimistisch over de inflatie in de Verenigde Staten.

Kun je het beursblog niet openen? Gebruik dan deze link.