Beursblog: Wall Street op winst na afkoelen inflatie VS

Wall Street is donderdag met lichte winst gesloten na een serie goede bedrijfsresultaten en overnamenieuws. De markt reageerde op afvlakkende inflatie in de VS. Ook de AEX is donderdag met 1% winst gesloten bij 777,79 punten. Besi leidde de opmars, techfondsen kregen wind in de rug. In de Midkap viel SBM Offshore op zwakke cijfers, ook Corbion en ForFarmers bleven achter bij het positieve sentiment op het Damrak.

