Warenhuisketen JC Penney beperkt verlies

Het verlies kwam in het op 3 augustus afgesloten kwartaal uit op 48 miljoen dollar. Een jaar eerder schreef JC Penney nog een verlies van 101 miljoen dollar in de boeken. De winkelvoorraden werden met een achtste teruggedrongen en ook de kosten per verkocht product daalden.

De omzet ging ook omlaag naar 2,5 miljard dollar. In winkels die al minimaal een jaar open zijn werd 9 procent minder omzet behaald. De daling was minder sterk geweest als JC Penney niet had besloten in sommige van zijn winkels geen meubels en elektrische apparaten meer te verkopen.

Samenwerking

JC Penney kondigde aan in samenwerking met het webwinkel thredUP tweedehands dameskleding en handtassen te gaan verkopen. Branchegenoot Macy's ging eerder deze week ook al met thredUP in zee.

Voor heel het boekjaar 2019 verwacht JC Penney een daling van de vergelijkbare omzet van tussen de 7 en 8 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) zal volgens de winkelketen tussen de 440 miljoen en 475 miljoen dollar uitkomen.