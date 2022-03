Koper huis neemt direct duurzame maatregelen

De meeste huizenkopers vervangen glas in de woning in minimaal HR++-kwaliteit, schaffen zonnepanelen aan en voeren kleine verduurzamingsmaatregelen uit zoals tochtstrip en ledverlichting. De rekening hiervoor wordt voornamelijk betaald met eigen (spaar)geld.

Voor grotere investeringen, bijvoorbeeld zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp en het isoleren van de woning, gebruikt een ruime meerderheid (68%) eigen geld, aangevuld met de overwaarde van de vorige woning, een hogere hypotheek en subsidies.

Meer bereidheid

De bereidheid van huizenkopers om hun nieuwe woning te verduurzamen is sterk toegenomen. Uit onderzoek van Eigen Huis in 2019 bleek dat 57% van de kopers toen energiebesparende maatregelen nam. In 2022 is dat dus opgelopen naar 78%. Bij het zoeken naar een woning let inmiddels 40% van de kopers op een gunstig energielabel en 45% zegt dat ze het energielabel hebben gebruikt bij het verduurzamen van hun nieuwe woning.

De koop van een huis is een logisch moment om de energiezuinigheid van een woning te beoordelen en te verbeteren. Kopers nemen nu veelal zelf het initiatief en vragen advies over verduurzaming aan hun hypotheekadviseur, makelaar, bouwkundige, aannemer en energieadviseur. Als deze partijen pro-actief het gesprek over verduurzaming met hun klanten aangaan, neemt een extra 15 tot 20% van de kopers direct energiebesparende maatregelen.

Advies

In 2020 spraken verschillende partijen - waaronder hypotheekverstrekkers, makelaars, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Verenging Eigen Huis – in het convenant ’Verduurzaming in de koopketen’ af dat zij kopers actief gaan adviseren en stimuleren om de woning te verduurzamen.