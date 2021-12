K-pophelden blijken handige beursjongens: $8 miljoen voor aandelen

De oprichter van Hybe, toen nog bekend als Big Hit Entertainment, stelde bij de beursgang van zijn bedrijf in totaal 1,4% van het totaal aantal aandelen ter beschikking aan de zeven leden van BTS, waar hij ook de drijvende kracht achter is. De waarde van het aandelenpakket is inmiddels opgelopen tot $165 miljoen.

Recordwinst

De koers van Hybe zit flink in de lift en tikte vorige maand nog een recordstand aan. De koers van het aandeel is sinds de beursgang eind vorig jaar bijna al verdubbeld.

In het derde kwartaal behaalde het platenlabel nog een recordwinst, geholpen door de massale verkoop van muziek uitgebracht door BTS. Ook in Amerika is de boyband zeer populair. Geplande concerten daar waren in een paar minuten uitverkocht.