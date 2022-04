Tienduizenden zzp’ers werken voor uurtarief onder €20

Om schijnzelfstandigheid te voorkomen heeft de SER onlangs voorgesteld om een ’rechtsvermoeden van werknemerschap’ te laten gelden bij een tarief onder het maximumdagloon (€30 á €35 per uur). Marion van Happen, ceo HeadFirst Group, zegt met interesse naar dit advies te kijken: „De meest acute problemen met schijnzelfstandigheid doen zich voor aan basis van de arbeidsmarkt, waar uurtarieven laag zijn.”

Van Happen wijst erop dat er relatief weinig zzp’ers actief zijn in de laagst betaalde beroepsgroepen, bij elkaar opgeteld slechts enkele tienduizenden. Een uitzondering vormt de kappersbranche, waar meer dan 25.000 zzp’ers werkzaam zijn. „Meer dan de helft van alle zzp’ers in Nederland heeft een uurtarief van €35 of hoger. Er mag niet voorbij worden gegaan aan deze grote groep zelfstandigen die er bewust voor kiest om in vrijheid te ondernemen, een sterke onderhandelingspositie heeft en zeer tevreden zijn over de arbeidsomstandigheden”, aldus Van Happen.

Het rapport toont daarnaast dat zzp’ers met een uurtarief van €70 of hoger zijn oververtegenwoordigd in beroepsgroepen als software- en applicatieontwikkelaars en analisten, juristen en artsen. Specialisten op het gebied van sport & fitness en traditionele & alternatieve geneeskunde zijn grotendeels te vinden in de tariefgroep €35 tot €70.