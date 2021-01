Premium Financieel

Column: aluminium schittert, dankzij China

Aluminium is terug van weggeweest. De prijs van het metaal is dit jaar met zo’n 14% gestegen en onder beleggers is aluminium weer helemaal hip & happening. En dat terwijl voor dit jaar en volgend jaar de verwachting is dat de mondiale vraag-aanbodbalans een negatief saldo zal laten zien. Dus waa...