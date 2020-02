Tandartsen en leraren komen het snelst aan een goede baan

Dat blijkt uit een ranglijst die het UWV dinsdag publiceert, gebaseerd op eerder onderzoek door Elsevier Weekblad en SEO Economisch onderzoek over de startkansen van in 2018 afgestudeerden. Bij de ranglijst is zowel naar baankansen als naar het salaris gekeken.

Zorgmanager

Ook de hbo-opleiding management in de zorg en de universitaire opleidingen accounting en fiscaal recht bieden goede perspectieven.

Er zijn ook studies die minder garanties bieden op een goede baan. Bij het hbo zijn dat artistieke studies als dans, kunstacademie en muziek. Ook toerisme en European studies doen het minder goed.

Cultuurstudies

Op de universiteit geven letterkunde, archeologie en kunst- en cultuurwetenschappen een minder goede positie op de arbeidsmarkt. Ook culturele antropologie en cultuurstudies bieden minder goede vooruitzichten. De kans op een baan is klein, de salarissen zijn ook niet hoog.

Steeds meer studenten kiezen ook voor een vakgebied met goede vooruitzichten. Bij de opleidingen voor de zorg, het onderwijs en de bouw zijn toenames te zien.

„Scholieren staan momenteel voor een spannende studiekeuze. De studierichting heeft gevolgen voor het latere succes op de arbeidsmarkt. Ook na tien jaar nog”, zegt Michel van Smoorenburg, arbeidsmarktanalist bij UWV.

Hoog startsalaris leraar

Wie een hbo-lerarenopleiding volgt, kan op ongeveer een derde hoger startsalaris rekenen dan de gemiddelde hbo’er. De perspectieven zijn dan weer iets minder goed.

De grootverdiener onder de hoger opgeleiden is de tandarts. Met een gemiddeld startsalaris van €61.200 begint de tandarts al bijna op tweemaal modaal, na tien jaar zit hij of zij gemiddeld op €132.100.

Wie echter kiest voor de studie letterkunde, moet vaak meer dan twee jaar zoeken naar een baan. Als er iets wordt gevonden, is dat doorgaans tijdelijk werk voor een laag salaris: gemiddeld €25.200.

Archeologen

Pas afgestudeerd archeologen doen het nog minder goed met €23.600. Dat is maar net iets meer dan minimumloon. Een gemiddelde pas afgestudeerde aan de universiteit verdient iets meer dan modaal: €38.900.

Na hbo dans vindt slechts een op de zes een vaste baan. Na hbo muziek is het jaarinkomen na een jaar slechts €15.900. Een gemiddelde hbo’er start op €32.400.