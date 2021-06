Column: tien biertjes voor maar honderd euro

In 2000 vertrok ik naar Amsterdam om economie te studeren. Dat betekende in mijn geval dat ik veelvuldig rondhing bij een studentenvereniging. En wat je daar ook van vindt, de truc die ze hadden om de leden bijtijds binnen te krijgen spreekt vast aan: om tien voor tien kon je tien Heinekenbier voor ƒ10 kopen: Tien-voor-tien. Heden ten dage is dat €0,45 voor een biertje. Dat vind je nergens. De kroeg stond steevast vol om tien voor tien.