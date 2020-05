Italië haalt €22 miljard op met obligatie

De uitgifte van het schuldpapier met een looptijd tot mei 2025 oversteeg de opbrengst van de laatste grote obligatie die in oktober vorig jaar werd uitgegeven.

Het geld is bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis voor de derde economie van de EU te helpen opvangen. De Italiaanse economie dreigt met 13% te krimpen door de crisis, de schulden voor Rome dreigen nog verder op te lopen.

Het ging bij deze uitgifte om een nieuwe zogeheten BTP Italia-obligaties, die voor het eerst in de markt werden gezet op het hoogtepunt van de eurozonecrisis in 2012. Italië probeerde daarmee kapitaal op te halen bij vermogende families en particulieren. Zij kregen een coupon die aanzienlijk boven het inflatiepercentage van Italië lag. Dit keer stapten Italiaanse particulieren voor €2,9 miljard in.