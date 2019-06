Cyberbeveiliger KnowBe4 krijgt $300 miljoen van KKR

De investeringen zijn verzameld onder leiding van private-equityfonds KKR. Daarachter hebben zich onder andere investeerders Elephant en TenEleven met veel activiteiten in Silicon Valley verzameld.

Het is een volgende investeringsronde voor KnowBe4. De waardering van het concern is nu boven de unicorn-grens van $1 miljard gekomen, aldus het bedrijf in een persbericht.

Dat wil het kapitaal gebruiken voor uitbreiding van cyberbeveiligingsproducten, bijvoorbeeld tegen phishing.