Tesla en crypto-aandelen onderuit op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag na een wilde sessie met kleine verliezen gesloten. De angst voor een te sterk oplopende inflatie en een snelle renteverhoging had Wall Street andermaal in zijn greep. Daarbij leidde ook de sterke schommelingen van cryptomunten tot nervositeit, met name onder techinvesteerders. Autoproducent Tesla was een opvallende daler, net als fondsen die aan bitcoin gerelateerd zijn.