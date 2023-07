Beursblog: goede zaken Meta en Alphabet op lager Wall Street

Op Wall Street moeten de beurzen woensdag licht terrein prijsgeven. Beleggers in de VS verwerken de Fed-notulen die de strenge boodschap over de aanpak van de inflatie benadrukken. Meta en Alphabet liggen er goed bij.