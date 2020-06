Na sms-val word rekening ook nog leeggeplunderd

De meeste slachtoffers van oplichting waarin een fraudeur zich voordoet als familielid dat even geld nodig heeft, zijn ouder dan 50 jaar en vrouw. Ⓒ 123rf

Amsterdam - Met de komst de coronacrisis nam het aantal valse betaalverzoeken via sms of WhatsApp schrikbarend toe. Wie betaalt, is dat geld kwijt en loopt vervolgens ook nog het risico helemaal kaalgeplukt te worden.